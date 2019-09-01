Пиар-удар США в Идлибе пришелся не по боевикам, а по перемирию и жителям Сирии

Вооруженные силы США накануне нанесли авиаудар в Идлибе. Вскоре после первых фото и видео с места событий появилось официальное подтверждение от Пентагона. В заявлении было указано, что целями атаки являются главари сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ). Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сообщается, что в ходе бомбардировки были уничтожены свыше сорока исламистов, преимущественно — из бандформирования «Хуррас Ад-Дин», передает Telegram-канал Directorate 4. Данная группировка тесно связана с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) и считается сирийским филиалом «Аль-Каиды». Отмечается, что значительная часть ликвидированных джихадистов — главари и полевые командиры.

Более того, вновь стали появляться сообщения о возможной гибели лидера «Ан-Нусры» Абу Мухаммада Аль-Джулани во время данного удара. Некоторые источники утверждают, что он в момент нападения находился на одном из военных объектов с другими главарями бандгрупп, передает Telegram-канал Astra Militarum.

Многие наблюдатели, однако, предположили, что время атаки было выбрано неслучайно. Всего за день до авиаудара через КПП на границе с Турцией из Идлиба, как сообщалось, убыло значительное число беженцев. Под их прикрытием, однако, передвигались также и целые отряды боевиков, прежде всего — из числа командного состава группировок.

Telegram-канал Military Maps считает, что при участии западных спецслужб таким способом могли быть выведены «нужные» террористы, остальные же были показательно превращены в пыль в Идлибе лишь ради того, чтобы громко и на весь мир заявить об их гибели и о вкладе США в борьбу с терроризмом.

Представители Минобороны РФ осудили данную атаку американцев, заметив, что она не была согласована ни с турецкими, ни с российскими военными, которые осуществляют постоянный мониторинг ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, налет серьезно пошатнул действующий там режим тишины, а в некоторых районах даже полностью сорвал его. Также итогом стали многочисленные разрушения и жертвы среди местного населения.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что данная атака Соединенных Штатов, конечно, не была проведена из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он признался, что тоже близок к мнению о том, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.

«Действительно, были сообщения о выходе части боевиков под видом беженцев из Идлиба, это было как раз за день до удара. Вероятно, это были отряды радикалов-исламистов, которые внешние силы пытаются сохранить. Такое вполне может быть. Не исключено, что САР с ними также покинули и некоторые протурецкие боевики, связанные с отдельными политическими элитами в Анкаре. Уже, наверное, почти ни для кого не секрет, что и США, и Турция поддерживают отдельные силы внутри радикальных исламистских группировок, пытаясь перевести их в статус так называемой умеренной оппозиции», — обратил внимание эксперт.

Он также выразил уверенность, что спецоперация в Идлибе была предпринята Вашингтоном лишь для красивой картинки в новостях. Это всего лишь «косметический» удар, который необходим для поддержания имиджа США и который в действительности принес, скорее, больше негативного, чем позитивного эффекта.

«Мотивы этого удара просты: Соединенные Штаты пытаются вновь заявить о себе, как о якобы ведущей мировой силе, борющейся с международным терроризмом. Ранее мы также неоднократно слышали громкие заявления американского президента Дональда Трампа о том, будто бы именно США победили «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. Соответственно, неожиданный налет в Идлибе — это внешняя демонстрация, сделанная в поддержку данного имиджа, который пытаются строить вокруг себя американцы», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.