Эксперты составили топ-3 российских авто стоимостью в 1 млн рублей

Москва, 1 сентября. Автомобильные эксперты составили топ-3 российских машин до 1 миллиона рублей без учета дополнительных скидок.

Как сообщает портал tarantas.news, лидером рейтинга стала Lada Vesta Sport в комплектации Luxe Multimedia стоимостью 1,057 млн рублей. Автомобиль оснащен 8-литровым двигателем производительностью 145 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с 5-скоростной механической коробкой передач.

На второй строчке расположился отечественный внедорожник УАЗ Patriot в комплектации «Edition I Автомат». Стоимость авто составляет 1,298 млн рублей. Под капотом машины установлен двигатель ЗМЗ Про мощностью 150 лошадиных сил.

Бронза рейтинга досталась Lada X-RAY Cross в комплектации LUXE/Prestige. Транспортное средство оснащено 1,6-литровым мотором производительностью 113 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической трансмиссией. Стоимость авто составляет 971900 рублей. Версия с механической коробкой обойдется на 50 тысяч рублей дешевле.

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