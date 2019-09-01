Сирия новости: Израиль стягивает силы к границе с Ливаном, удары США в Идлибе привели к гибели мирных жителей

Сирия, 1 сентября. Почти 1400 беженцев вернулись в Сирию с территории соседних государств. Авиаудары США в Идлибе привели к гибели гражданских лиц. Израиль перебросил подкрепление к границе с Ливаном, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: застрелили мирного жителя в городе Ракка.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): перебросила подкрепление к границе с Ливаном.

Соединенные Штаты: направили военный конвой на позиции РПК на севере Ирака; провели боевые вылеты над Идлибом, есть жертвы среди гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что израильские военные передислоцировали дополнительные подразделения в приграничные с Ливаном районы, где продолжает нарастать напряженность в отношениях с формированием «Хезболла». К линии соприкосновения сил были переброшены танки и сухопутные войска. Напомним, полномасштабные боевые действия между противниками разворачивались во время второй ливанской войны в июле — августе 2006 года. Как известно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильские ВВС также неоднократно атаковали позиции «Хезболлы» и на территории Сирии.

Между тем, в соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон, за прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику (САР) прибыли 1396 беженцев. Отмечается, что 417 из них пересекли сирийско-ливанскую границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 979 человек вернулись из Иордании через КПП «Насиб».

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что над Идлибом вновь были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. Информации о новых воздушных атаках пока не поступало. Ранее стало известно о том, что ВВС западного альянса ударили по зданию, в котором проходила встреча главарей группировок «Ансар Ат-Таухид», «Тахрир Аш-Шам» и «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*), в результате чего, как утверждается, были уничтожены порядка 40 исламистов. По предварительной информации, среди погибших также может находиться Абу Мухаммед Аль-Джулани, стоящий во главе «Джебхат Ан-Нусры»1***. Сведения о количестве жертв среди мирных жителей пока уточняются. Центральное командование Вооруженных сил США уже подтвердило проведение авианалета. При этом Минобороны РФ сообщает, что Вашингтон не уведомил об этом ни Россию ни Турцию. Отмечается, что удары США могут спровоцировать срыв режима прекращения огня, который вступил в силу в 06.00 утра 31 августа.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь обвиняются в убийстве мирного жителя в провинции Ракка. Согласно данным информагентства Syrian Network for Human Rights, молодой человек по имени Фади Джума Аль-Саллоу был застрелен курдскими радикалами в его собственном доме в районе Ад-Дерия на западе административного центра региона. О причинах проведения рейда в этом квартале не сообщается. Напомним, обыски, проводимые курдами якобы с целью поимки террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность, нередко приводят к жертвам среди невиновных гражданских лиц.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (leventkemaI) сообщает о том, что на территорию автономного Иракского Курдистана был направлен новый военный конвой Соединенных Штатов. Колонна с военной техникой прибыла в районы, контролируемые Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. О целях передислокации подкреплений пока ничего неизвестно. Напомним, в Северном Ираке разворачиваются столкновения между курдскими радикалами и вооруженными силами Турции. Как известно, Анкара стремится зачистить приграничные территории от отрядов РПК и связанных с ней формирований вопреки тому, что власти Ирака требуют от Турции свернуть операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.