Москва, 1 сентября. Руководство компании «АвтоВАЗ» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове хэтчбек. Об этом сообщается в группе «Новости Лада» в социальной сети в «ВКонтакте».

Как уточнял ранее производитель, в семейство автомобилей Lada Vesta должен был войти седан, хэтчбек, универсал и универсал кросс. Прототип Lada Vesta в кузове хэтчбек представили четыре года назад. При этом модель не была запущена в производство.

«АвтоВАЗ» назвал причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек. Как пишет издание «Тарантас Ньюс», председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания не будет запускать серийное производство автомобиля Lada Vesta в варианте хэтчбек. Он объяснил это тем, что производитель делает ставку на модель в кузове универсал. По словам эксперта, он является самым практичным вариантом кузовного исполнения автомобиля.

Мор подчеркнул, что Vesta Cross и универсал полностью удовлетворяют требования клиентов, поэтому «АвтоВАЗ» не будет запускать хэтчбек в серийное производство.

«Универсал удовлетворяет большую часть спроса на подобную модель, а Vesta Cross мы позиционируем как компактный кроссовер, ведь ее дорожный просвет увеличен до 203 миллиметров», — пояснил глава «АвтоВАЗа».

Напомним, 22 июля «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж компакт-кроссовера Lada Xray. Новый кроссовер получил автоматическую коробку передач, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. Цена базовой комплектации составляет 842 тысячи рублей.

Также сообщалось, что первые фотографии обновленного автомобиля Lada Vesta появились в Сети. Автор снимков заявил, что «АвтоВАЗ» может сделать сразу две измененные версии модели.

По словам опубликовавшего фотографии пользователя Сети, на снимках показан промежуточный вариант обновленной модели, которая, как ожидается, выйдет в конце 2019 года.

В этой версии, по предварительным данным, появятся новые аэродинамические зеркала с функцией электрического складывания, глубокие подстаканники, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также рулевое колесо с опцией обогрева. Кроме того, автомобиль, вероятно, получит новый цвет кузова — сине-голубой.

Кроме того, «АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus. Отмечается, что газобаллонное оборудование в битопливной модели устанавливается на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Lada Largus: фургон, пятиместный универсал и версию Lada Largus Cross. Все автомобили этого семейства оснастят 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Цена на авто стартует с 728,3 тысячи рублей.

Сейчас в линейке «АвтоВАЗ» с метановой газобаллонной установкой есть Vesta CNG, выпуск которой начался в 2017 году.

В сообщении компании также указано, что Lada Largus CNG запускается на бензине, а после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Использование бензина возобновляется, если газ заканчивается. Переключение с одного вида топлива на другой можно также осуществить при помощи кнопки, расположенной на панели приборов.