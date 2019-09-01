Клинцевич заявил, что у Шойгу есть средства для устранения угрозы со стороны США и Польши

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что в случае усиления военного контингента США в Польше, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу придется реагировать на возникшую угрозу.

Ранее издание Deutsche Welle сообщило, что официальная Варшава намерена «поговорить» с представителями Вашингтона об усилении военного присутствия США на своей территории. Соответствующие переговоры Польша намерена провести во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По мнению многих польских политических экспертов, усиление восточного фланга НАТО жизненно необходимо, пусть это и не понравится России. При этом отсутствие американского президента Дональда Трампа на мероприятиях в Польше, как утверждает автор статьи Моника Сираджка, стало «поражением» для Варшавы. Напомним, получивший приглашение на мероприятия президент США отказался приехать, сославшись на опасность надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.

Как подчеркивает Сираджка, Польша видит в РФ самую большую угрозу для своей безопасности, поэтому инвестирует миллиарды долларов в модернизацию армии и старается «завлечь больше американских войск в страну».

«На этот раз Варшава хочет абсолютно конкретно поговорить с США о размещении дополнительных американских войск в Польше. Визит (американской делегации. — Прим. ФАН) также должен дать толчок новым договорам о поставках газа из Соединенных Штатов. И то, и другое — солдаты и газ из Америки — имеют для Варшавы приоритетное значение, чтобы укрепить свою позицию по отношению к Москве», — сообщает автор статьи.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что намерения Польши Россия будет рассматривать как недружественный акт, за которым, возможно, последуют ответные действия.

«Создание таких плацдармов, разнесение и накопление американских войск на границе России говорит, во-первых, о недружественных намерениях, а во-вторых, может нести очень серьезную угрозу нашему государству, и министр обороны Сергей Шойгу просто вынужден будет на это реагировать. При этом со стороны Польши все делается под видом того, что растет мнимая «российская угроза», но за этой демагогией нет никаких подтверждающих фактов — ни сосредоточения сил и средств РФ, ни каких-то реальных планов, ни желания Москвы. У нас хватает своих проблем, и нам не нужно захватывать территорию Польши, чтобы потом вызвать недовольство как самих поляков, так и всего мирового сообщества», — говорит сенатор.

По мнению Клинцевича, абсурдность опасений Варшавы «понятна даже школьникам, и я не говорю про серьезных политиков». Тем не менее, антироссийская риторика работает, и в информационное пространство с завидным постоянством выбрасываются обвинения России в мнимой агрессии.

«Польша, имея много проблем, пытается себя позиционировать близким другом Штатов. При этом она реально хочет стать страной-лидером Европейского союза, не до конца понимая, что ни людей, представляющих Польшу, ни саму страну в Европе не любят. Если они (Польша и США — Прим. ФАН) разместят базы, приведут войска, проведут накопление сил и средств, вооружения, России придется отвечать. Просто прямо хочется сказать — у Шойгу есть, чем реагировать и локализовать появившуюся проблему. Но в этом случае каждый из руководителей польской республики должен понимать, что локализация — это естественная военная реакция на осложнения, которая затронет и территорию Польши, и ее людей. Не понимать это — странно. И уж поверьте мне, если вдруг Польша станет плацдармом для размещения войск и вооружения США, Россия ответит так, что мало не покажется никому», — заключил сенатор.

Напомним, усиление контингента США на территории Польши противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Тем не менее польские сторонники присутствия войск иностранного государства на своей территории даже в годовщину начала оккупации Польши немецко-фашисткими захватчиками продолжают настаивать на своем, вне зависимости от возможной реакции Российской Федерации.