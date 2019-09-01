Драгоценности принцессы Дианы достались Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Лондон, 1 сентября. Драгоценные украшения, которыми при жизни владела принцесса Диана, теперь носят супруги ее сыновей, новые члены монаршей семьи — Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Леди Дианы не стало более 20 лет назад. В 1997 году принцесса Уэльская трагически погибла в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет и оставила внушительное наследство, которое было представлено, в том числе, огромным количеством драгоценностей.

У Дианы не было дочери, которой могли бы перейти украшения, поэтому драгоценности остались сыновьям Уильяму и Гарри. Герцог Кембриджский и герцог Сассекский хранили их до женитьбы и впоследствии подарили супругам. Поэтому теперь нередко можно увидеть Кейт и Меган в изысканных украшениях леди Ди.

Например, корону ювелирного дома Garrard — тиару Lover’s Knot — принцесса Диана надевала на церемонию открытия парламента в 1981 году и на прием во время королевского тура в Гонконг в 1989. Последний раз корона украсила голову Дианы в 1991 году. А спустя 24 года, в 2015 году, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в ней на ежегодном приеме дипломатов в Букингемском дворце, рассказывает StarHit.

Также Миддлтон досталось обручальное кольцо принцессы Дианы все того же ювелирного дома Garrard, которое в 1981 году принц Чарльз выбрал, чтобы сделать предложение невесте. В 2010 году их сын Уильям надел унаследованный символ брака на безымянный палец своей возлюбленной Кейт.

А вот коктейльное кольцо от бренда Asprey 1996 года теперь красуется на пальце у Меган Маркл. Драгоценность была с Дианой лишь раз на благотворительном мероприятии в Австралии. Меган выбрала это кольцо для приема во Фрогморе 19 мая 2018 года.

Серьги в форме бабочек тоже достались Меган Маркл. Впервые фанаты восхитились ими во время королевского визита Дианы в Канаду в 1986 году. В октябре 2018 года герцогиня Сассекская носила их, совершая тур по Австралии.

Большая часть драгоценностей досталась супруге принца Уильяма — жемчужный чокер, серьги с бриллиантами и жемчугом, серьги с сапфирами. Но Меган Маркл все же тоже может похвастать унаследованными украшениями, например, золотым браслетом, который украшал запястье ее легендарной свекрови.