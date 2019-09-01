Зеленский пообещал защищать инвестиции в украинский бизнес

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями бизнес-структур в Польше заявил, что готов защищать инвестиции в украинский бизнес. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лидера страны.

По словам главы государства, администрация в настоящее время подготовила свыше 70 законодательных проектов. Он уточнил, что речь идет также о реформе правоохранительной и судебной системы страны.

«Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса», — подчеркнул он, заверив, что готов лично защищать все инвестиции.

Согласно данным пресс-службы, глава Украины рассказал о проекте «Государство в смартфоне», обратив внимание на диджитализацию услуг и документооборота в парламенте, электронной таможне.

Кроме того, Зеленский рассказал о планах касательно ключевых реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы.

«Бизнес настроен положительно», — заявил глава Ассоциации украинского предпринимательства в Польше Ярослав Романчук.

Польские бизнесмены указали на то, что готовы инвестировать в соседнюю страну.

В прошедшую субботу Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Варшаву.

Ранее сообщалось, что американский вице-президент Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с Зеленским.