Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран. Своим мнением он поделился в Facebook.

Глава Украины заявил, что это «не оттепель в отношениях, а прорыв». Зеленский обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой прошлое украинско-польских отношений. Киев и Варшава договорились восстановить рабочую группу «по обнулению взаимных претензий». Зеленский заявил о «прорыве» в отношениях с Польшей. Кроме того, украинский президент уточнил, что политики договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. Он подчеркнул, что в энергетическом направлении обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Польша заключили газовое соглашение.

Соглашение затронет сотрудничество в области реформирования газового рынка Украины и польской инфраструктуры импорта природного газа. Также договоренности коснутся украинской инфраструктуры хранения и экспорта природного газа из США и газовых соединений в регионе.

Помимо подписания соглашения, польская и американская стороны обсудят в Варшаве «прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что Польша будет закупать у США сжиженный природный газ и продавать его Украине. Как сообщил польский энергетический концерн PGNiG, такая схема будет работать до конца 2019 года. В ноябре текущего года американский танкер прибудет на терминал в Свиноуйсьце, затем сжиженный природный газ будет регазифицирован и передан на Украину через пункт, расположенный в Германовице.

Напомним, проект российского газопровода «Северный поток — 2» намерены реализовать в текущем году. Он предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

Большинство стран в Европе поддерживают реализацию проекта. Против строительства «Северного потока — 2» выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США. В пресс-службе «Газпрома» проинформировали, что уже уложено уже 1805,6 км газопровода по дну Балтийского моря. Получается, что готовность проекта к настоящему моменту составляет почти 74%. Президент России 21 августа после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки отметил, что работа по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершена.

Ранее старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн в комментарии агентству Bloomberg заявил, что нерешительные действия Соединенных Штатов, которые пытаются предотвратить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», напоминают провал бывшего американского президента Рональда Рейгана, проявившего схожую инициативу в начале 1980-х годов.