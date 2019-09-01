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Минобороны РФ рассказало о многочисленных жертвах авиаудара США по Идлибу

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Минобороны РФ рассказало о многочисленных жертвах авиаудара США по Идлибу

Дамаск, 1 сентября. Авиаудар, нанесенный Соединенными Штатами в сирийской провинции Идлиб, привел к многочисленным жертвам, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).

Американская сторона атаковала район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб в 15.00 по московскому времени 31 августа, сообщили в Центре. Отмечается, что удар был нанесен в нарушении всех достигнутых договоренностей, поскольку Вашингтон не уведомил о своих планируемых действиях ни Россию, ни Турцию.  

«В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению Центра, США утверждают, что ударом был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, угрожавший безопасности американцев.

Ранее сообщалось, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратит огонь в идлибской зоне деэскалации с шести утра 31 августа. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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