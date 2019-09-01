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В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

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В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Владикавказ, 1 сентября. В Северной Осетии в воскресенье проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в школе Беслана.

1 сентября 2004 года боевики напали на школьников и их родителей прямо во время праздничной линейки. Детей и взрослых закрыли в спортивном зале учреждения, где их удерживали в течение трех дней без продуктов и воды. А на третьи сутки в здании прогремели взрывы, через образовавшуюся дыру в стене из школы смогли убежать женщины и дети.

Большинство заложников были освобождены, а террористы ликвидированы. В результате террористического акта погибли свыше 330 человек, из них 186 детей. Примерно 800 человек получили различные ранения.

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