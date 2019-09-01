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Россия зафиксировала более 30 нарушений перемирия в Сирии за сутки

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Россия зафиксировала более 30 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 1 сентября. Российская сторона совместной российско-турецкой комиссии по перемирию зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня в Сирии за прошедшие сутки, турецкая сторона — 12 случаев нарушения перемирия, об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Алеппо — 6, Идлиб — 10, Латакия — 10, Хама — 7​​​. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — три, Идлиб — семь, Хама — два», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию. В населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонн.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) власти Сирии начали интенсивно заниматься процессом восстановления инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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