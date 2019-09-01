Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу

Берлин, 1 сентября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.

По данным СМИ, немецкий лидер должен был вылететь на правительственном самолете Airbus A321, однако вынужден был вынужден пересесть на запасной лайнер A319. Детали поломки воздушного судна не раскрываются.

Стоит отметить, что неполадки с правительственными самолетами Германии случались уже неоднократно. Ранее в августе министр иностранных дел Германии Хайко Маас вынужден был сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за его неисправности. При этом этот случай не стал последним за август. Согласно информации журнала Spiegel, глава внешнеполитического ведомства поменял лайнер, на котором собирался лететь в Москву, так как с воздушным судном возникли проблемы.

Еще один случай произошел в ноябре прошлого года, но уже с немецким канцлером Ангелой Меркель. Самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» политика совершил вынужденную посадку на пути на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности. Тогда канцлер ФРГ опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia.