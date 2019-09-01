«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на 8,5 млрд долларов

Москва, 1 сентября. «Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил на экспорт продукции военного назначения на 8,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компании.

Как уточнил глава ведомства Александр Михеев, половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия — признанный мировой лидер. Как пишет «Интерфакс», по итогам переговоров на авиасалоне МАКС-2019 ожидается подписание новых контрактов. Стоимость поставок должна составить несколько миллиардов долларов.

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на 8,5 миллиарда долларов. В сообщении компании говорится, что специалисты провели 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для делегаций из-за рубежа. По словам Михеева, главным итогом авиасалона станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, какую военную технику получит армия России в 2019 году. В общей сложности на поставки в войска вооружения и военной техники Россия потратит 1,3 триллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку новых и модернизацию уже имеющихся кораблей, подводных лодок, танков и ракет.

В 2019 году для нужд Военно-морского флота России будет построено порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

В этом году Северный флот примет на вооружение: серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и многоцелевую атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885 «Ясень» с крылатыми ракетами (ПЛАРК) 4-го поколения. Кроме того, активно будет продолжено строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

В свою очередь в строй Черноморского флота будут введены малые ракетные корабли проекта 21631 с ракетным комплексом «Калибр» «Орехово-Зуево» и «Мытищи».

Тихоокеанский флот получит корвет «Гремящий» проекта 20385, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности ЗМ-14 «Калибр».

В Балтийский флот после ремонта вернется сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб» «Неустрашимый». Он находится в боевом составе с 1993 года. Также продолжится строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».

Каспийский флот будет усилен ракетным комплексом берегового базирования, полком морской пехоты (чуть больше 1,5 тысяч человек), авиационной группой из трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14ПСМ, а также двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушной подушке.

Морская пехота получит большой десантный корабль «Петр Моргунов», который сможет принять на борт до трехсот морских пехотинцев, около 30 бронетранспортеров или 13 танков.

В 2019 году на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения встанет новейший ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Одним из первых новую систему получил полк Домбаровского соединения в Оренбургской области.

Кроме того, Минобороны продолжит плановое переоснащение РВСН на современные ракетные комплексы РС-24 «Ярс» шахтного и подвижного вариантов базирования. Также в 2019 году в войсках на смену Р-36М «Воевода» придут тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты комплекса РС-28 «Сармат». Постановка на вооружение запланирована на 2020 год.

На вооружение ВКС РФ в 2019 году поступят первые серийные истребители пятого поколения Су-57. В настоящее время построено около 10 самолетов такого типа, однако во время международного форума «Армия-2019» был подписан контракт на поставку в войска 76 истребителей пятого поколения.

Также в 2019 году будут завершены испытания многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35. В будущем эти самолеты будут запущены в серийное производство. Предполагается, что в будущем завод сможет производить не менее 36 машин в год. Рассматривается также создание корабельной версии МиГ-35.