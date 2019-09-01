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Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

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Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Москва, 1 сентября. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву, поздравив его с национальным праздником — Днем независимости. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Российский президент отметил весьма существенные успехи Узбекистана в экономическом и социальном плане, высокий авторитет, которым Ташкент по праву пользуется на международной арене, а также плодотворную роль страны в региональных и международных делах.

Кроме того, Путин высоко оценил развитие отношений между Москвой и Ташкентом, которые базируются на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Глава российского государства выразил уверенность в будущем благополучном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо народов двух государств.

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Источник: Кремль
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