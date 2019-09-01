Елизавета II пошутила над туристами, не узнавшими ее на прогулке в Шотландии

Эдинбург, 1 сентября. Американские туристы не узнали королеву Великобритании Елизавету II, которая прогуливалась по своей резиденции в Шотландии. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

Для прогулки королева выбрала скромный наряд — была одета в кофту, юбку и жилетку, а ее голову покрывал платок. В таком виде британская монархиня гуляла в сопровождении лишь одного офицера.

Туристы посчитали, что женщина живет где-то неподалеку, и начали ее расспрашивать. Больше всего путешественников волновал вопрос, не приходилось ли ей встречаться с королевой.

Елизавета II, решив работать под прикрытием, лишь отшутилась. Она, сохраняя невозмутимое лицо, кивнула в сторону офицера, сказав, что он видел королеву.

Затем туристы отправились дальше, так и не узнав, что смогли пообщаться с 93-летней королевой Великобритании.

В середине лета сообщалось, что неизвестный мужчина проник в Букингемский дворец, по которому свободно расхаживал в течение нескольких минут. Сотрудники полиции задержали нарушителя вблизи спальни королевы.

Инцидент вызвал панику среди придворных, усомнившихся в эффективности охраны дворца. Однако британские правоохранители заверили, что 22-летний мужчина не собирался устраивать теракт или причинить вред королевской семье, поскольку у него не было ни оружия, ни каких-либо других опасных предметов.