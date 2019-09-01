Эксперты выяснили, как получить работу с зарплатой 250 тысяч рублей в России

Москва, 1 сентября. Одни из самых высоких заработных плат на рынке труда в России предлагает сфера информационных технологий. Об этом рассказали журналистам в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в российской столице разработчикам на языке программирования C# предлагают заработные платы до 250 тысяч рублей ежемесячно. В Петербурге программисту Java работодатели готовы платить до 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковской сфере с окладом до 150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ведущий программист 1С сможет получать до 110 тысяч рублей.

Идентичный уровень дохода предлагают разработчикам с опытом работы свыше трех лет, которые ранее работали в крупных проектах. Средний уровень заработных плат программистов выше всего в фирмах, курирующих разработку программного обеспечения (ПО), пишет «Российская газета».

Как отмечают эксперты, соискателям топ-позиций приходится сложнее всех, поскольку конкуренция высокая, но на собеседования приглашают небольшое количество людей. Работодатели тщательно изучают резюме, запрашивают рекомендации, знакомятся с аккаунтами кандидатов в социальных сетях, а также изучают их профессиональные достижения по открытым источникам.

В конце августа эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России.