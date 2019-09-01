ЛНР итоги 25-31 августа: обстрелы продолжаются, Пасечник посетил учения Народной милиции

Луганск, 1 сентября. Украинские силовики обстреляли поселок Голубовское, пострадали два дома и хозпостройка. Глава республики Леонид Пасечник посетил военные учения Народной милиции ЛНР. Дайджест новостей ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

Удары по Голубовскому

Здание поселкового клуба, два жилых дома и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела украинскими силовиками жилого массива поселка Голубовское в Луганской Народной Республике. Об этом журналистам рассказали представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал только по счастливой случайности.

Разминирование Донбасса

Саперы ЛНР и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно осмотрели территорию у разрушенного моста у КПП «Станица Луганская» в Донбассе, ранее разминированную ЛНР. В республике уточнили, что ждут от Киева ответных действий, и готовы провести совместную проверку территории, разминированной украинской стороной.

Пасечник посетил учения

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил военные учения Народной милиции ЛНР, прошедшие на текущей неделе на специальном полигоне. Глава ЛНР высоко оценил уровень боевой подготовки военнослужащих Народной милиции, который был продемонстрирован в ходе занятий. После окончания учений Пасечник ответил военнослужащим на интересующие их вопросы.

СБУ угрожает бывшим военным

Бывший военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики Артур Чернышев обвинил Службу безопасности Украины в угрозах его матери и сестре, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

«На сегодняшний день для СБУ ничего не стоит обвинить ни в чем не повинных людей в причастности к сепаратизму, к событиям в Донбассе, сфальсифицировать обвинение и потом, угрожая родственниками и близкими людьми, попытаться принудить людей к сотрудничеству», — рассказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ

Дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства открыли в городе Петровское Луганской Народной Республики. Теперь работу по приему заявлений на получение гражданства РФ ведут Управление миграционной службы, 17 его подразделений и Центры административных услуг в шести городах республики.

Круглый стол в Луганске

Круглый стол, посвященный интеграционным процессам между ЛНР и РФ провели в Луганске. На мероприятии обсудили интеграционную программу по взаимодействию с Российской Федерацией и ряд проектов по обмену опытом в сфере культуры, образования и других сферах деятельности.

«Леонид Иванович Пасечник в своей работе ориентирован на российский вектор. Все наши действия мы рассматриваем с точки зрения законодательства РФ, потому что это нам близко, это нам понятно и это позволяет нам добиваться тех результатов, которых наша Республика достигла за пять лет работы», — говорит помощник главы ЛНР Марина Филиппова.

Восстановление в Кировске

В рамках государственной программы восстановления жилья строители ЛНР отремонтировали в Кировске, пострадавшем от обстрелов украинских силовиков, 42 из 52 поврежденных частных домов. Представители местных властей уточняют, что ВСУ регулярно продолжают обстреливать поселки Донецкий и Голубовское, относящиеся к Кировску. Не раз фиксировались случаи, когда под огонь попадали уже восстановленные дома местных жителей.