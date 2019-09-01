Кэмерон заявил, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией

Нью-Йорк, 1 сентября. Режиссер Джеймс Кэмерон не исключает, что шестая часть франшизы «Терминатор» будет представлена в виде трилогии. Однако режиссер отмечает, что судьба проекта будет зависеть от кассовых сборов картины «Терминатор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate, 2019).

О своих планах на шестую часть знаменитой франшизы Кэмерон рассказал интернет-порталу Deadline. По словам режиссера, серия из трех фильмов позволит лучше представить зрителям историю.

«Мы потратили несколько недель на проработку сюжета с тем, чтобы лучше представлять себе, какого рода историю мы хотим рассказать, дабы не разочаровать Линду», — рассказал Кэмерон, подразумевая исполнительницу роли Сары Коннор Линду Хэмилтон. «Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов. Такой вариант позволит нам представить зрителям отличную историю», — пояснил он.

Кэмерон отметил, что команда уже ясно представляет себе, как снимать последующие два фильма, но для этого необходим успех первой части «Темных судеб».

«Если нам повезет достаточно, чтобы заработать на «Темных судьбах», мы точно представляем себе, как снимать последующие два фильма», — добавил режиссер.

Недавно в Сети был опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Премьера картины, по предварительным данным, состоится в октябре 2019 года.

Успех «Терминатора» Кэмерон называет «чем-то особенным». Именно этот фильм, по словам режиссера, подтолкнул его к таким грандиозным зрелищным проектам, как «Чужие», «Бездна», «Титаник» и « Аватар». К слову, голливудский режиссер рассказал о работе над второй частью «Аватара».

Напомним, первая часть франшизы «Терминатор» вышла на экраны еще в 1984 году. Картина, срежиссированная Кэмероном, рассказывает о противостояниях солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, которые прибыли из постапокалиптичного будущего, чтобы изменить судьбу человечества. В фильме Т-800 пытается убить Сару Коннор, а Риз выступает в роли ее защитника. Широкую известность получила и финальная фраза главного героя: «I’ll be back».