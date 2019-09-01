Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Москва, 1 сентября. Автоэксперты выбрали пятерку самых дешевых кроссоверов, которые можно приобрести на российском рынке в сентябре этого года.

Как отметили эксперты, автомобили из сегмента SUV продолжают пользоваться популярностью у россиян. Специалисты Carsweek опубликовали топ-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в сентябре.

Лидером рейтинга стал отечественный внедорожник LADA 4x4. Эксперты отметили, что автомобиль, пусть и немного проигрывает иномаркам из топа по отдельным параметрам, однако по основному критерию остается в лидерах. Так, базовую «трехдверку» можно приобрести за 523,9 тыс. рублей, а с учетом акции — за 444,5 тыс. рублей.

Вторая строчка рейтинга досталась китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2. Эту модель можно купить за 673 тыс. рублей.

Бронзу занимает Chevrolet-Niva, чья стоимость начинается с отметки в 680 тысяч рублей. С учетом всех действующих акций и предложений на покупке внедорожника можно сэкономить почти 150 тысяч рублей.

Следом идет еще одна иномарка Lifan X50. Чтобы стать владельцем этого китайского автомобиля, придется отдать 689 тыс. рублей.

Пятерку лидеров замыкает французский «бюджетник» Renault Duster. Его начальная стоимость составляет 719 тыс. рублей.