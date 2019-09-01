Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

54
0 Оставить комментарий

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Москва, 1 сентября. Автоэксперты выбрали пятерку самых дешевых кроссоверов, которые можно приобрести на российском рынке в сентябре этого года.

Как отметили эксперты, автомобили из сегмента SUV продолжают пользоваться популярностью у россиян. Специалисты Carsweek опубликовали топ-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в сентябре. 

Лидером рейтинга стал отечественный внедорожник LADA 4x4. Эксперты отметили, что автомобиль, пусть и немного проигрывает иномаркам из топа по отдельным параметрам, однако по основному критерию остается в лидерах. Так, базовую «трехдверку» можно приобрести за 523,9 тыс. рублей, а с учетом акции — за 444,5  тыс. рублей.

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Вторая строчка рейтинга досталась китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2. Эту модель можно купить за 673 тыс. рублей.

Бронзу занимает Chevrolet-Niva, чья стоимость начинается с отметки в 680 тысяч рублей. С учетом всех действующих акций и предложений на покупке внедорожника можно сэкономить почти 150 тысяч рублей.

Следом идет еще одна иномарка Lifan X50. Чтобы стать владельцем этого китайского автомобиля, придется отдать 689 тыс. рублей.

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Пятерку лидеров замыкает французский «бюджетник» Renault Duster. Его начальная стоимость составляет 719 тыс. рублей.

infox - new
Источник: Carsweek
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров