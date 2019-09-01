Американские СМИ заявили, что флот США не готов к глобальной войне

Москва, 1 сентября. Американский военный флот, самый крупный ВМФ на Земле, по мнению экспертов, не способен обеспечить Вашингтону победу в масштабных боевых действиях.

National Interest сообщил о неготовности американского флота к глобальной войне. Американские средства массовой информации пишут, что Вашингтон долгое время готовил армию, которая могла бы эффективно бороться с повстанческими группировками и террористическими ячейками по всему земному шару. По данным издания National Interest, теперь перед Вашингтоном «замаячила неиллюзорная перспектива войны с Китаем и Россией».

При этом выяснилось, что американский флот совершенно не подготовлен к полномасштабным военным действиям против сильного противника. Американские специалисты считают, что угроза со стороны Китая и России якобы растет, а способность США отразить удар остается на том же самом уровне.

Ранее в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая.

Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая, говорится в докладе Центра американского прогресса.

По мнению американских экспертов, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин. Специалисты считают, что исламская республика больше не является важной проблемой для США. В центре пояснили, что сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских солдат. Эксперты назвали это крупнейшим развертыванием войск Соединенных Штатов в мире. Ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мнением военный чиновник поделился на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — ответил директор разведывательного управления на вопрос о том, кого он считает опаснее для США — Москву или Пекин.

Эшли подчеркнул, что страна может реагировать непредсказуемым образом, если ее «припереть к стенке». По мнению генерал-лейтенанта, это утверждение вполне применимо к России. Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.

«Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заключил Эшли.

Ранее на форуме в Аспене глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил, что США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере. Дэвидсон обратил внимание на активное развитие российского военного присутствия на Дальнем Востоке. Он отметил, что баллистические ракеты и подлодки России на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США». Кроме того, Дэвидсон выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем». В качестве примера адмирал привел китайское участие в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также напомнил, что Пекин промолчал, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Тайванем.