Правила призыва на военную службу изменились в России

Москва, 1 сентября. Российские срочники получили шанс демобилизоваться раньше срока, если основания для этого возникли в период прохождения службы — к примеру, в семье родился второй ребенок. Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 1 сентября.

По имеющимся данным, воспользоваться этой возможностью могут и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в законную силу.

Как отмечает «Царьград», поводом для досрочного увольнения может быть несколько. Так, если родители военнослужащего или родные братья погибли в связи с исполнением ими обязанностей военной службы или в ходе военных сборов.

В документе также говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, но отказавшиеся от этого права, будут призываться.

В мае текущего года стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без основательной причины.