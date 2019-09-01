Инсайдеры раскрыли характеристики и стоимость новых iPhone

Нью-Йорк, 1 сентября. Китайский инсайдер раскрыл технические характеристики и параметры нового iPhone за 10 дней до его официальной премьеры. Об этом сообщил портал ITZine.ru.

По данным ресурса, iPhone 11 станет единственным гаджетом среди новинок, который можно будет приобрести в комплектации с 64 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того, будет доступно еще два варианта — на 256 либо 512 гигабайт. Аппарат оборудован процессором А13 и аккумулятором емкостью 3110 мАч. Стоимость iPhone 11 начинается от 749 долларов (50 тысяч рублей). Девайс станет самым бюджетным в новой линейке, отмечает портал.

iPhone 11 Pro сохранил 5,8-дюймовым OLED-экран, которым был оснащен iPhone Xs. Помимо этого, в гаджет встроены процессор A13 и аккумулятор емкостью 3190 мАч. Телефон можно купить в трех комплектациях — с 128, 256 или 512 гигабайтами встроенной памяти. За этот девайс придется выложить почти тысячу долларов (около 67 тысяч рублей).

Что касается iPhone 11 Pro Max, девайс оснащен последней версией сканера Face ID, который позволит лучше идентифицировать лицо владельца. В смартфон также встроен процессор А13 и аккумулятор, емкость которого составляет 3500 мАч. Стартовая цена этой новинки составит 1099 долларов (примерно 74 тысячи рублей).

Также сообщается, что все новые аппараты будут иметь обратную беспроводную зарядку. Официальная презентация новой продукции «яблочной» корпорации Apple состоится 10 сентября.