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ВСУ обстреляли районы двух населенных пунктов в ДНР, заявили в Донецке

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ВСУ обстреляли районы двух населенных пунктов в ДНР, заявили в Донецке

Донецк, 1 сентября. Украинские силовики обстреляли окраины населенных пунктов Горловка и Коминтерново в ДНР, сообщил представитель народной милиции республики.

По информации НМ, ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам утром. Украинские силовики выпустили по Горловке три 82-мм мины и сделали пять выстрелов из станкового противотанкого гранатомета, отметили в ведомстве.

«В 7.15 боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова обстреляли из 82-мм минометов н.п. Коминтерново, выпустив четыре мины», — говорится в сообщении.

В ДНР не исключили, что бойцы украинской армии таким образом хотели спровоцировать Донецк на ответные меры и впоследствии обвинить в нарушении перемирия.

«В ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», — объяснили в НМ ДНР.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству, которое пришло к власти после государственного переворота, и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республики Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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Источник: Официальный сайт оперативного командования ДНР
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