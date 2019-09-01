Участников шоп-тура в Москве пытались за деньги вывести на митинг навальнистов 31 августа

Москва, 1 сентября. Опальный блогер Алексей Навальный свез на прошедший в субботу незаконный митинг проплаченных «гастролеров», чтобы создать видимость массовости. Об этом пишет издание «Правда.ру».

Подобную тактику Навальный практиковал и раньше, но теперь, когда жители столицы полностью потеряли интерес к его провокациям, она стала наиболее заметна. Так, на YouTube опубликована запись, на которой организатор шоп-тура агитирует группу женщин участвовать в шествии так называемой «оппозиции» за гонорар в размере 2 тыс. рублей. Как выразилась организатор, «отбить дорогу».

Несанкционированные акции в столице РФ, организованные протеже Навального, которых из-за фальсификаций на законных основаниях не пустили на выборы в Мосгордуму, действительно с каждым разом показывают все меньшую явку. Так, 31 августа организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналисты.

На предыдущие митинги «оппозиционеров» подвозили провокаторов из регионов страны, привлекали людей бесплатными концертами музыкантов и стендап-комиков. На этот раз денег на концерты западные спонсоры, видимо, не перечислили, поэтому хватило только на подвоз «гастролеров».

Саму юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, не допущенную к выборам из-за автографов «мертвых душ» в подписных листах, уже в пятый раз предупредили о недопустимости организации таких мероприятий, а также распространении в Сети призывов принимать в них участие.