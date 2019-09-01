Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли

Москва, 1 сентября. Поправки в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, которые вступят в силу с 16 сентября, позволят россиянам узаконить самовольно занятую землю.

Представитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра уточнил, что зачастую дачники и жители поселка пользуются не только территорией, которую купили или получили в пользование, но и соседскими «ничейными» участками. По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, изменения в законодательстве позволят узаконить используемые на протяжении нескольких лет «свободные участки», но при соблюдении определенных условий.

Одним из главных условий является использование «прихваченных» соток более 15 лет. Кроме того, чтобы оформить «ничейные» участки в собственность нужно не иметь споров с соседями и претензий со стороны органов государственной власти.

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то эти сведения отражаются в их отчетах. Решение о корректировке границ участка принимает Росреестр, отметила «Российская газета».

При этом оформить все «свободные» сотки не получится. Согласно закону, площадь этой территории должна быть не более предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если предел не установлен, то получить можно будет не более десяти процентов от площади законно приобретенного участка.