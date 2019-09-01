Москва, 1 сентября. Зубная эмаль теперь может быть восстановлена ​​путем нанесения специального геля. Об этом рассказали китайские ученые, которые разработали восстанавливающий состав.

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае нашли способ восстановления зубной эмали. Они создали специальный гель, который содержит «строительные блоки» настоящей зубной эмали — кальций и фосфат, пишет New Scientist. Ожидается, что гель сможет восстанавливать зубную эмаль, тем самым препятствуя возникновению и развитию кариеса.

Э маль — это твердый защитный слой на вне шней стороне зубов. Зачастую она истощается, и это приводит к микроскопическим впадинам, которые должны быть заполнены, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зубов. Сейчас проблемы с эмалью нередко решают установкой пломб, однако этот метод не идеален.

Поскольку пломбы изготавливаются из инородных материалов — металла , фарфора и смолы, они не могут полностью сочетаться с поверхностью зуба и все равно допускают его разрушение. Чтобы преодолеть эту проблему, китайские ученые занялись разработкой геля, который позволил бы побудить зу бы «к самовосстановлению».

Новый состав они уже проверили на удаленных истощенных зубах человека. Для эксперимента зубы, на которые был нанесен гель, на 48 часов поместили в специальные контейнеры с жидкостью, имитирующие среду человеческого рта.

В течение 48 часов гель стимулировал рост новой эмали. Изучение экспериментальных зубов показало, что новообразованная эмаль имеет тот же состав и расположение кристаллов кальция и фосфата, что и обычная.

Новое эмалевое покрытие имело толщину всего 3 микрометра. Это примерно в 400 раз тоньше, чем неповрежденная человеческая эмаль. Но ученые говорят, что д ля создания «ремонтного» слоя н еобходимой толщины гель можно наносить многократно.