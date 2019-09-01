Соболев не покинет «Крылья Советов» до закрытия трансферного окна

Москва, 1 сентября. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не покинет команду в текущее трансферное окно.

По словам источника, футболист намерен продолжить карьеру в самарском клубе как минимум до зимней паузы. Сообщается, что футболист и клуб приняли совместное решение отказаться от имевшихся вариантов переходов.

Отметим, что наибольшую заинтересованность к игроку проявляли ЦСКА и «Локомотив». Однако последние уже подписали Луку Джорджевича, а «армейцы» близки к трансферу Николая Комличенко. Кроме того, за футболистом следит несколько европейских клубов, которые пока не делали предложений.

Соболев перешел в «Крылья» в январе 2018 года из «Томи». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Енисее». В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 6 голов и 2 результативных паса в 8 встречах чемпионата России. Известно, что отступные Соболева по контракту с «Крыльями», который рассчитан до конца 2021 года, составляют 2 млн евро.