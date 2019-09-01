Топилин назвал число работающих россиян старше трудоспособного возраста

Москва, 1 сентября. В Российской Федерации занято 7,3 миллиона граждан старше трудоспособного возраста, а их доля в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 % в течение последних пяти лет. Об этом сказал глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время выступления на встрече министров труда и занятости стран G20.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. На сегодняшний день в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста», — сказал российский министр, добавив, что в стране «работают свыше 95% экономически активного населения».

Кроме того, руководитель министерства рассказал участникам мероприятия о прошедшем первенстве по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills. Согласно данным главы ведомства, на организацию обучения из федеральной казны каждый год выделяется по 5 миллиардов рублей, а ежегодно обучение будут проходить не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, передает РИА Новости.

Ранее Топилин рассказал о комплексе мер властей РФ, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан.

Встреча министров труда проходит в эти дни в Японии. Она посвящена занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.