Ученые назвали полезные нагрузки для улучшения здоровья сердца и интимной жизни

Москва, 1 сентября. Американские ученые выяснили, что аэробные нагрузки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают риск появления у мужчин и женщин проблем в интимной жизни, сообщил CNN.

Сексолог Лора Берман отметила, что аэробные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, которая, в свою очередь, стимулирует кровообращение во всем теле, включая половые органы.

«Все то, что укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальные реакции у мужчин и женщин», — уточнила эксперт.

Согласно результатам последних исследований американских ученых, более высокие аэробные нагрузки способны значительно улучшить сексуальные возможности и мужчин, и женщин. Как выяснилось, у мужчин, которые преодолели дистанцию 1,6 км за семь минут и тратили на бег 4,5 часа в неделю, вероятность эректильной дисфункции снижалась на 23%. У женщин, у которых были такие же тренировки и бег в течение четырех часов в неделю, снижался на 30% риск развития сексуальной дисфункции.

Доктор Лорен Стрейхер из Северо-западного медицинского центра отметила, что здоровые мужчины и женщины, как правило, не имеют проблем в интимной жизни, однако создать проблемы в этой сфере может практически любое заболевание.