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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

Саратов, 1 сентября. Сотрудники Следственного комитета РФ по Саратовской области завели уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, у которой была врожденная патология. Согласно версии следователей, ребенка убил отец, пока супруга ходила в магазин. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В настоящее время по факту обнаружения трупа малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, передает телеканал «360».

Согласно информации следствия, в субботу днем 26-летняя мать ребенка отправилась в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом. Мужчина взял детскую переноску, где находилась девочка, которая имела врожденную патологию, поднялся на крышу дома и зарезал младенца, пишет «Ридус».

На данный момент подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, 20 августа в отношении 37-летнего жителя Саранска, который угрожал выбросить свою грудную дочь с балкона, возбуждено уголовное дело.

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