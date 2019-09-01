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Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

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Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Вашингтон, 1 сентября. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в графике американского политика, распространенном Белым домом.

Согласно документу, встреча состоится в 14.40 по местному времени (15.40 по московскому времени).

Напомним, 1 сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины старта Второй мировой войны. На них польские власти не пригласили делегацию Российской Федерации, но позвали своих нынешних союзников по Североатлантическому альянсу, Европейскому союзу, в том числе Германию, а также государства Восточного партнерства.

Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Ранее сообщалось, что в Варшаву должен был отправиться глава Белого дома Дональд Трамп, однако в четверг вечером стало известно, что американский президент решил остаться на родине из-за приближающегося к берегам Флориды ураганом «Дориан».

Ранее заместитель руководителя дипломатического ведомства Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия не заинтересована «в исторической правде». Говоря о принципах, которыми руководствовалась Варшава при выборе гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, дипломат сообщил, что они подбирались на основе «современного критерия». Как отметил глава польского ведомства, Варшава хотела отдать дань трагическим событиям в «духе исторической правды».

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