Топилин рассказал о мерах РФ по увеличению продолжительности жизни граждан

Москва, 1 сентября. Глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время своего выступления на встрече коллег из «Большой двадцатки» (G20), которая начала работу в воскресенье в Японии, рассказал о принимаемых в России мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан.

По словам российского министра, «темпы роста продолжительности жизни в РФ являются одними из самых высоких на планете» благодаря ряду мер, принимаемых правительством. Он отметил, что за последние 15 лет средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года.

«В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», — заявил руководитель Минтруда.

При этом Топилин обратил внимание на то, что власти страны понимают необходимость улучшать данный показатель. По его словам, задача ведомства и правительства — «увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет».

Говоря о вопросах трудоустройства населения, Топилин рассказал об особенностях российского рынка труда. Так, особенность заключается в том, что, невзирая на продолжающееся снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается практически неизменной.

Кроме того, министр заявил, что Россия сконцентрирована на расширении возможностей занятости тех, кто «независимо от пола, возраста или ограничений по здоровью хотел бы работать и повышать свои профессиональные умения».

Напомним, встреча министров труда государств G20 в воскресенье стартовала в японском городе Мацуяма. Она продлится до 3 сентября.