Украина, США и Польша заключили газовое соглашение. События дня. ФАН-ТВ

Газовое соглашение Газовое соглашение «треугольника». США, Украина и Польша подписали договор о сотрудничестве в поставках голубого топлива. В документе говорится, что страны будут взаимодействовать, чтобы реформировать газовый рынок на Украине, инфраструктуру импорта польского природного газа и экспорт сырья американцев. Проще говоря: одни решат проблему сбыта, другие — приобретения. Как отметил министр энергетики США Рик Перри, Вашингтон хочет помочь Польше стать независимой от России. Впрочем, Штаты уже долгое время пытаются найти тех, кто за кругленькую сумму согласится на покупку их топлива. При всяком удобном случае вместе с Украиной Белый дом пытается облить грязью проект газопровода «Северный поток — 2».

Россия — председатель Совбеза ООН Россия стала председателем в Совете безопасности ООН. Правда, только на месяц. Страны-председатели в организации меняются каждые 30 дней. В этот раз наступила очередь Москвы. В сентябре в Совбезе ООН пройдет 74-ая сессия Генеральной ассамблеи организации, и ее важная часть — неделя высокого уровня. В это время представители стран-участниц проводят переговоры по важнейшим вопросам международной политики. Российскую делегацию на сессии возглавит глава МИД Сергей Лавров. Добавим, в этом месяце Россия будет составлять программы работы Совбеза ООН, нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Стрельба в Техасе Пять человек погибли в результате стрельбы в штате США Техас. Более 20 получили ранения. ЧП произошло в одном из магазинов американского города Одесса. Неизвестный мужчина зашел в здание и начал вести огонь. Правоохранители прибыли на место и ликвидировали стрелка. Сейчас полиция выясняет личность и мотивы преступника. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп следит за ситуацией и по-прежнему планирует рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.