Шойгу поздравил педагогов и курсантов с Днем знаний

Москва, 1 сентября. Руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил педагогов, курсантов военных академий, воспитанников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, а также учащихся общеобразовательных школ с Днем знаний.

«Начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей и курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России. Поздравляю всех с Днем знаний и началом учебного года», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу пожелал всем причастным к Дню знаний крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо родины, пишет KP.ru.

По его словам, в течение последних пяти лет Минобороны построило несколько новых кадетских училищ. Кроме того, он анонсировал открытие Кемеровского президентского кадетского училища и филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Северной столице.

Шойгу обратил внимание на то, что на сегодняшний день в учебных заведениях оборонного ведомства созданы все условия для качественного освоения наук.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на руководителя Главного управления кадров Минобороны России Виктора Горемыкина, российское ведомство собирается с 1 сентября расширить сеть суворовских училищ и кадетских корпусов.