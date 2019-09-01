Швеция хочет ввести новый налог из-за напряженности в отношениях с Россией

Стокгольм, 1 сентября. Правительство Швеции хочет обложить банковские учреждения новым налогом для того, чтобы увеличить военный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Как рассказала руководитель шведского министерства финансов Магдалена Андерсон, новый налог будет приносить федеральной казне около 5 млрд крон (508 млн долларов) ежегодно.

По ее мнению, финансово-кредитные учреждения могут позволить платить «более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня».

«Банки представляют риски для экономики, поэтому я считаю целесообразным, что они должны вкладываться больше», — подчеркнула шведский министр, добавив, что банковские учреждения получают высокую прибыль, а в течение последних лет они только «выиграли от налоговых изменений».

Ассоциация банков Швеции резко раскритиковала такую идею, заявив, что банки и так платят высокие сборы для того, чтобы Стокгольм мог справляться с финансовыми кризисами. По словам председателя ассоциации Ханса Линдберга, новый налог окажет крайне отрицательное воздействие на занятость и рост. Он также обратил внимание на то, что вводить новый банковский налог сегодня — неудачная идея.

Ранее правительство Швеции, которая придерживается строгого нейтралитета и неприсоединения к любым военным блокам, сообщило о планах увеличить военные траты с 1% до 1,5% ВВП в 2025 году. По данным Bloomberg, это связано с ростом напряженности между странами Европейского союза и Россией после присоединения Крыма в 2014 году.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».