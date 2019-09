Самолет рухнул во время авиашоу в Канаде, есть жертвы

Оттава, 1 сентября. Один человек погиб при крушении небольшого воздушного судна в ходе авиационного шоу в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CTV.

One person dead after plane crashes during performance at Alberta air show https://t.co/addgctwAfa pic.twitter.com/asg7yIIqox