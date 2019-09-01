Самолет рухнул во время авиашоу в Канаде, есть жертвы

Оттава, 1 сентября. Один человек погиб при крушении небольшого воздушного судна в ходе авиационного шоу в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CTV.

One person dead after plane crashes during performance at Alberta air show https://t.co/addgctwAfa pic.twitter.com/asg7yIIqox — CTV News (@CTVNews) September 1, 2019

Согласно данным телеканала, инцидент случился недалеко от города Смит, где проходила ярмарка. Организаторы мероприятия запланировали небольшое воздушное шоу, во время которого два легких самолета показывали фигуры высшего пилотажа. Однако в какой-то момент один из самолетов во время выступления разбился за пределами ярмарки. В результате крушения пилот погиб.

В настоящее время сотрудники министерства транспорта Канады приступили к расследованию авиационной катастрофы. Другие подробности пока не уточняются.

Напомним, ранее одномоторный самолет с поршневым двигателем потерпел крушение при экстренной посадке на проселочную дорогу в тайской провинции Сукхотхаи. При крушении пилоту удалось выжить.