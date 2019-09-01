Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Петербург

Санкт-Петербург, 1 сентября. Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкой гостиницы девочки из России отправили регулярным рейсом из Антальи в Северную столицу. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Анкаре.

Российские дипломаты подтвердили РИА Новости, что тело несовершеннолетней девочки было отправлено в воскресенье в Петербург. На данный момент посольство России находится в контакте с местными властями и юристами. Дипломаты продолжат тщательно следить за ходом расследования смерти несовершеннолетней гражданки РФ.

Ранее отец погибшей россиянки выразил благодарность дипломатам РФ в Турции и сообщил, что их семья вылетает в Петербург в субботу, 31 августа.

Напомним, несчастный случай с россиянкой случился в отеле в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее отец попытался спасти ребенка, но ничего не получалось. После того, как несовершеннолетнюю достали из воды, ее экстренно доставили в медицинскую клинику и поместили в реанимацию. Но ее состояние на тот момент было крайне тяжелым. Доктора делали все возможное, чтобы спасти девочку, но их усилия ни к чему не привели.