Киев, 1 сентября. Шестой президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», лидером политического совета которой является Виктор Медведчук.

По словам главы государства, у его штаба есть «большие вопросы, относительно того, чья это партия и кто ее спонсирует». Он отметил в интервью телевизионному каналу 1+1, что непонятно, «откуда у них деньги на финансирование партии и на финансирование каналов».

Параллельно с этим он указал на то, что якобы у его администрации есть ответы на указанные вопросы.

«Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — заверил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина обязана быть сильной и не собирается стоять с протянутой рукой перед Соединенными Штатами. При этом он отметил, что его страна должна быть «не глупее любой Америки». Глава государства подчеркнул, что Украина — нормальная страна, просто здесь идет война.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться новому незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.