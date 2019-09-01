Военные РФ привезли более трех тонн гумпомощи в пригород Алеппо

Алеппо, 1 сентября. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в пригороде Алеппо.

Как сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Денис Шатайло, акция прошла в поселке Найраб, одном из самых отдаленных пригородов Алеппо. Сюда было доставлено около трех тонн гуманитарной помощи, местным жителям раздали более 500 продуктовых наборов.

«Мы провели очередную акцию для нуждающегося населения Сирии. Груза привезли более трех тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы», — рассказал Шатайло.

Как пишет РИА Новости, россиян в Найрабе ждали сотни человек. В последнее время сюда массово возвращаются беженцы, поэтому особенно остро ощущается нехватка продуктов. Ситуация усугубляется тем, что многие местные жители получили ранения во время войны, а сейчас не могут устроиться на работу.

«У нас живут 500 семей, это около четырех тысяч человек, почти все они простые рабочие. Мы находимся далеко от города, не у всех есть возможность ездить туда на работу. Так что многие живут очень бедно, эта помощь им очень нужна. От всех нас большое спасибо!» — сказал глава поселка Ахмед Баггари.

По данным ЦПВС, после войны в Сирию из-за рубежа вернулись около 600 тысяч человек, еще 1,3 млн сирийских внутренних беженцев вернулись в места постоянного проживания, которые они покинули на время боев.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии входит в состав Минобороны РФ. Он был создан в феврале 2016 года и занимается заключением соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований к режиму прекращения огня, а также координацией доставки гуманитарной помощи, в состав которой входят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.