Дуда рассказал об «антипольском сговоре» Гитлера и Сталина

Варшава, 1 сентября. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что СССР «захватил» Польшу после заключения пакта с Германией в 1939 году.

По словам польского президента, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин договорились об «уничтожении Польши» в пакте Молотова-Риббентропа, а Красная армия вошла на польскую территорию в середине сентября 1939 года якобы в роли «главного союзника» Германии.

«Россия ведет себя так, будто ничего об этом не знает», — заявил Дуда.

Руководитель Польши выразил мнение, что после окончания Второй мировой войны его страна стала «заложницей коммунизма», а «коммунистический режим» якобы «преследовал и казнил» поляков до 60-х годов прошлого века.

«Для Польши мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году», — сказал президент.

Дуда сообщил, что Россия и сейчас продолжает свою «агрессивную политику». Он обвинил Москву в «нападении» на Грузию и Украину, «захвате» Крыма, а также «расширении военных возможностей» в Калининградской области.

Президент Польши призвал Запад дипломатическими средствами ответить на «российскую агрессию», а также остановить проект «Северный поток — 2», который, как он считает, «опасен» для Европы.

Дуда подчеркнул, что всеми силами будет бороться за наращивание американского и немецкого воинского контингента на территории Польши, выступая за создание в стране не только «Форта Трампа», но и «Форта Меркель».

В июне Варшава и Вашингтон пришли к соглашению о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также сообщили о намерении увеличить количество американских войск в Польше на тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.