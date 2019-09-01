Зеленский призвал законодательно защитить права нацменьшинств

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять закон, защищающий права национальных меньшинств.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «1+1», посвященном итогам его 100-дневной работы на посту президента.

«Уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно быть все выписано: их язык, их вера — и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, должен быть такой законопроект, который защищает их права», — сказал глава Украины.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре закона «Об обеспечении украинского языка как государственного», Зеленский отметил, что любое решение в данном случае «будет бить по президенту и парламенту». При этом, подчеркнул он, права национальных меньшинств «нужно защищать».

Напомним, закон «Об обеспечении украинского языка» был подписан действующим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко в начале мая, за считанные дни до истечения его президентского срока. Документ предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах. Если ранее языковая квота на телеканалах и радиостанциях составляла 50%, то со вступлением в силу нового закона доля программ на украинском должна составлять не менее 90%.

Ранее Зеленский заявлял, что закон об украинском языке будет проверен на соответствие конституции. По его мнению, закон приняли без предварительного «широкого обсуждения с общественностью».

Как пишут «Известия», в августе Верховный суд Украины признал законным запрет на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области — отныне там введен мораторий на песни, книги, фильмы, театральные постановки на русском языке.