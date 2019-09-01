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Зеленский призвал законодательно защитить права нацменьшинств

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Зеленский призвал законодательно защитить права нацменьшинств

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять закон, защищающий права национальных меньшинств.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «1+1», посвященном итогам его 100-дневной работы на посту президента.

«Уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно быть все выписано: их язык, их вера — и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, должен быть такой законопроект, который защищает их права», — сказал глава Украины.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре закона «Об обеспечении украинского языка как государственного», Зеленский отметил, что любое решение в данном случае «будет бить по президенту и парламенту». При этом, подчеркнул он, права национальных меньшинств «нужно защищать».

Зеленский призвал законодательно защитить права нацменьшинств

Напомним, закон «Об обеспечении украинского языка» был подписан действующим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко в начале мая, за считанные дни до истечения его президентского срока. Документ предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах. Если ранее языковая квота на телеканалах и радиостанциях составляла 50%, то со вступлением в силу нового закона доля программ на украинском должна составлять не менее 90%.

Ранее Зеленский заявлял, что закон об украинском языке будет проверен на соответствие конституции. По его мнению, закон приняли без предварительного «широкого обсуждения с общественностью».

Как пишут «Известия», в августе Верховный суд Украины признал законным запрет на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области — отныне там введен мораторий на песни, книги, фильмы, театральные постановки на русском языке.

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Источник: РИА Новости
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