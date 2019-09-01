Финляндия ужесточила требования к документам на шенгенскую визу для россиян

Хельсинки, 1 сентября. Финляндия с сентября будет требовать у россиян полный комплект документов на получение шенгенской визы.

Ужесточение требований связано с выполнением директив Европейского союза, сообщили в министерстве иностранных дел Финляндии.

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство в Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы», — говорится в сообщении.

Таким образом, с сентября Финляндия начинает запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгенской зоны.

«Наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, а также письменное описание маршрута. Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с работы о зарплате, выписки из банка за три месяца или свидетельства о праве собственности на недвижимость в РФ», — сообщает финский МИД.

Отметим, ранее данные документы в визовых центрах Финляндии в России запрашивались лишь в исключительных случаях.

В МИД РФ заявили, что не планируют ответные меры по ужесточению визовой политики в отношении финских граждан.

В 2018 году 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были получены от граждан России. Финляндия выдала россиянам в прошлом году 669 025 виз, гражданам других стран мира — 99 953 визы.

Ранее RT сообщил, что Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России.