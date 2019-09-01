Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

Варшава, 1 сентября. Варшава планирует «поговорить» с США об усилении присутствия американских войск на своей территории, сообщает Deutsche Welle.

Переговоры с США о размещении дополнительных американских войск в Польше Варшава планирует провести в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Польские эксперты утверждают, что усиление восточного фланга НАТО жизненно необходимо, пусть это и не понравится России, сообщает RT.

Отсутствие президента США Дональда Трампа на мероприятиях в Польше, как утверждает автор статьи в Deutsche Welle Моника Сираджка, стало «поражением» для Варшавы. Напомним, получивший приглашение на годовщину Второй мировой Трамп, отказался приехать, сославшись на опасность надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.

Как подчеркивает Сираджка, Польша видит в РФ самую большую угрозу для своей безопасности, поэтому инвестирует миллиарды долларов в модернизацию армии и старается «завлечь больше американских войск в страну».

«На этот раз Варшава хочет абсолютно конкретно поговорить с США о размещении дополнительных американских войск в Польше. Визит (американской делегации — прим. ФАН) также должен дать толчок новым договорам о поставках газа из Соединенных Штатов. И то, и другое — солдаты и газ из Америки — имеют для Варшавы приоритетное значение, чтобы укрепить свою позицию по отношению к Москве», — пишет автор статьи.

Многие эксперты напоминают, что усиление американского контингента на территории Польши на постоянной основе противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Тем не менее, польские сторонники присутствия войск иностранного государства на своей территории даже в годовщину начала оккупации Польши немецко-фашисткими захватчиками продолжают настаивать на своем, вне зависимости от возможной реакции Российской Федерации, констатирует Сираджка.