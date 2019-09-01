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Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

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Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

Варшава, 1 сентября. Варшава планирует «поговорить» с США об усилении присутствия американских войск на своей территории, сообщает Deutsche Welle.

Переговоры с США о размещении дополнительных американских войск в Польше Варшава планирует провести в ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Польские эксперты утверждают, что усиление восточного фланга НАТО жизненно необходимо, пусть это и не понравится России, сообщает RT.

Отсутствие президента США Дональда Трампа на мероприятиях в Польше, как утверждает автор статьи в Deutsche Welle Моника Сираджка, стало «поражением» для Варшавы. Напомним, получивший приглашение на годовщину Второй мировой Трамп, отказался приехать, сославшись на опасность надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.

Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

Как подчеркивает Сираджка, Польша видит в РФ самую большую угрозу для своей безопасности, поэтому инвестирует миллиарды долларов в модернизацию армии и старается «завлечь больше американских войск в страну».

«На этот раз Варшава хочет абсолютно конкретно поговорить с США о размещении дополнительных американских войск в Польше. Визит (американской делегации — прим. ФАН) также должен дать толчок новым договорам о поставках газа из Соединенных Штатов. И то, и другое — солдаты и газ из Америки — имеют для Варшавы приоритетное значение, чтобы укрепить свою позицию по отношению к Москве», — пишет автор статьи.

Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

Многие эксперты напоминают, что усиление американского контингента на территории Польши на постоянной основе противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Тем не менее, польские сторонники присутствия войск иностранного государства на своей территории даже в годовщину начала оккупации Польши немецко-фашисткими захватчиками продолжают настаивать на своем, вне зависимости от возможной реакции Российской Федерации, констатирует Сираджка.

«Нет ничего хуже в отношениях с Россией, чем пассивность», — цитирует она слова эксперта варшавского исследовательского института PISM Беаты Горки-Винтер.

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Источник: RT
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