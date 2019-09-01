Два человека погибли, 20 получили ранения в результате стрельбы в Техасе

Остин, 1 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Техас, погибли два человека, около 20 получили ранения.

Инцидент произошел в одном из магазинов техасского города Одесса, пишет The New York Times. Первоначально местная полиция сообщила, что огонь ведут два человека. Позднее эта информация была опровергнута. Правоохранители рассказали, что стрелок действовал в одиночку и был ликвидирован в ходе задержания.

По некоторым данным, число жертв может достигать пяти человек. Местная газета Texas Tribune сообщает, что ранения получили по меньшей мере 30 человек. Издание настаивает, что стреляли двое неизвестных, передвигавшиеся на разных автомобилях.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что проинформирован о случившемся. По его словам, в расследовании происшествия задействованы ФБР и правоохранительные органы.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, 4 августа сразу три человека открыли стрельбу в разных городах США. В Эль-Пасо, штат Техас, в результате стрельбы погибли 22 человека, 25 были ранены. По предварительной версии, преступление было совершено на почве расовой ненависти. В Дейтоне, штат Огайо, в результате стрельбы погибли девять человек, ранения получили 32 гражданина, стрелок был убит в ходе задержания. Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, штат Иллинойс, огонь велся из проезжающей машины.