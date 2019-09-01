Россия начинает производство самых мощных в мире ракетных двигателей

Москва, 1 сентября. НПО «Энергомаш», входящее в Роскосмос, начинает изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Как следует из документа, размещенного на сайте госзакупок, эти двигатели будут использоваться на первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

По словам гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, огневые испытания РД-171МВ должны пройти до конца текущего года. Первый двигатель для летных испытаний планируется поставить в 2021 году, он будет использоваться в составе ракеты «Союз-5», пуск которой запланирован на ноябрь 2022 года.

В данный момент размещено техническое задание на закупку сортового проката литейных сталей и прокатов для нового двигателя, на эти цели «Энергомаш» планирует направить около 19,5 млн рублей.

Напомним, разработка ракеты среднего класса «Союз-5», призванной заменить производимую на Украине ракету «Зенит», началась в 2016 году. Летом 2018 года Роскосмос заключил госконтракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия», выступающей головным разработчиком нового «Союза» на сумму 61,2 млрд рублей. Договор предусматривает создание и испытание ракеты «Союз-5».

В рамках летных испытаний, запланированных на период с 2022 по 2025 годы, предполагается осуществить четыре пуска «Союза-5» с космодрома «Байконур». В первом из них ракета полетит с макетом космического корабля. На 2023 год планируется провести пуск с новейшим пилотируемым транспортным кораблем «Федерация» в беспилотном режиме, через год — в пилотируемом режиме.

Для осуществления пусков на космодроме «Байконур» создается совместный российско-казахстанский космический комплекс «Байтерек», который включает ракету «Союз-5» и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты «Зенит».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Европейское космическое агентство готово отправлять астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз».