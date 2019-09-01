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Россия стала председателем в Совбезе ООН

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Россия стала председателем в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 1 сентября. Россия с 1 сентября на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций.

Председательство РФ в Совбезе ООН совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которое состоится 17 сентября, и ее важнейшей части — недели высокого уровня. В этот период главы государств, премьер-министры и руководители внешнеполитических ведомств будут выступать с трибуны ООН с программными заявлениями, проводить переговоры по важнейшим вопросам международной политики.

Официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский напомнил, что ежемесячная ротация в председательстве Совбеза осуществляется в алфавитном порядке по названиям стран на английском языке. Он рассказал, что программа работы будет представлена на брифинге, который состоится во вторник, 3 сентября.

Россия стала председателем в Совбезе ООН

Стржижовский сообщил, что по линии Совбеза запланировано большое количество мероприятий. Российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства может принять участие в заседаниях Совета безопасности высокого уровня.

Напомним, Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых постоянные — это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Остальной состав обновляется наполовину каждый год. В текущем году в него входят Польша, Германия, Бельгия и другие страны.

На председателя Совета безопасности Организации Объединенных наций возлагаются задачи по составлению программы его работы, ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Председатель принимает решение о проведении экстренных заседаний, если поступает соответствующий запрос от той или иной страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: ТАСС
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