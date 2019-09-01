Россия стала председателем в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 1 сентября. Россия с 1 сентября на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций.

Председательство РФ в Совбезе ООН совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которое состоится 17 сентября, и ее важнейшей части — недели высокого уровня. В этот период главы государств, премьер-министры и руководители внешнеполитических ведомств будут выступать с трибуны ООН с программными заявлениями, проводить переговоры по важнейшим вопросам международной политики.

Официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский напомнил, что ежемесячная ротация в председательстве Совбеза осуществляется в алфавитном порядке по названиям стран на английском языке. Он рассказал, что программа работы будет представлена на брифинге, который состоится во вторник, 3 сентября.

Стржижовский сообщил, что по линии Совбеза запланировано большое количество мероприятий. Российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства может принять участие в заседаниях Совета безопасности высокого уровня.

Напомним, Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых постоянные — это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Остальной состав обновляется наполовину каждый год. В текущем году в него входят Польша, Германия, Бельгия и другие страны.

На председателя Совета безопасности Организации Объединенных наций возлагаются задачи по составлению программы его работы, ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Председатель принимает решение о проведении экстренных заседаний, если поступает соответствующий запрос от той или иной страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.