Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в своей президентской работе

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с лидером РФ Владимиром Путиным самым сложным моментом в работе.

Зеленский и Путин общались по телефону во второй раз после гибели четырех украинских боевиков в Донбассе. Как сообщало Федеральное агентство новостей, переговоры состоялись по инициативе Киева. Тогда украинский президент попросил российского лидера «повлиять» на представителей Донецкой Народной Республики, которые, по его мнению, были виновны в гибели солдат вооруженных сил Украины.

«Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Тогда, комментируя ситуацию, представители Народной милиции ДНР опровергли обвинения Киева, пояснив, что таким образом командование украинских войск пытается скрыть небоевые потери в собственной армии. По данным военных Донецкой Народной Республики, причиной трагедии стала халатность офицеров ВСУ при разгрузке противопехотных мин. Инцидент произошел в четырех километрах от линии соприкосновения, и гранатометный выстрел, на который ссылалась украинская сторона, попросту не смог бы долететь до этого места.

В августе глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что большинство жителей Украины выступают за прямые переговоры Путина и Зеленского. Он привел данные социологических опросов, которые показывают, что до 75% украинцев считают переговоры президентов Украины и России важнейшим условием заключения мира в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота, когда к власти в Киеве пришло поддерживаемое националистами антироссийски настроенное правительство. Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать его легитимность и провозгласили независимость. В ответ Киев объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Правительство действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко неоднократно обвиняло Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта и заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ситуации.