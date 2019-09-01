Кардиологи назвали способ снизить риск инфаркта и инсульта

Москва, 1 сентября. Кардиологи пришли к выводу, что употребление в пищу несоленых орехов может существенно снизить риск инфаркта и инсульта.

О результатах исследования, в ходе которого изучалось влияние орехов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, стало известно на Европейском конгрессе кардиологов. Как пишет «Российская газета», авторы представленной работы обследовали около 5,5 тысяч жителей Ирана старше 35 лет, проживающих как в городах, так и в сельской местности. Ученые оценивали, насколько часто эти люди употребляли в пищу несоленые орехи с помощью анкеты.

Первый опрос был проведен в 2001 году и с тех пор повторялся каждые два года. Помимо этого, исследователи фиксировали у опрашиваемых наличие диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. За 12 лет, в течение которых продолжался эксперимент, подобный диагноз был поставлен в 751 случае. Из них 594 раза была диагностирована ишемическая болезнь сердца, 157 раз — инсульт. 179 участников исследования скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, 458 — от других причин.

Принимая во внимание такие факторы, как возраст, курение, физическую активность и другие, ученые проследили взаимосвязь между потреблением орехов и здоровьем. Они пришли к выводу, что употребление в пищу несоленых орехов как минимум дважды в неделю снижает риск инфарктов и инсультов примерно на 17% по сравнению с потреблением их раз в две недели.

«Свежие сырые орехи — наиболее полезны. В несвежих плодах ненасыщенные жиры могут окисляться, что делает их вредными. Это можно понять по резкому запаху, горьковатому или кисловатому вкусу», — рассказал один из авторов исследования, доктор Ноушин Мохаммадифард.

Ранее «Газета.ру» назвала способ риск снижения сердечно-сосудистых заболеваний для заядлых курильщиков — он заключается в полном отказе от потребления табака.