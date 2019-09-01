Белоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти

Минск, 1 сентября. Белоруссия повысила с 1 сентября тариф на транспортировку нефти из РФ по белорусскому участку нефтепровода «Дружба».

В рамках достигнутых ранее с Россией договоренностей, повышение тарифа на транспортировку нефти из РФ составило 3,7%. Договоренность была достигнута сторонами с целью компенсации недополученных доходов белорусского оператора нефтепровода — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — в связи с ситуацией с «грязной» нефтью, случившейся в апреле нынешнего года, пишет РИА Новости. Тогда, как сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли, республика потеряла около 23 миллионов долларов.

Как сообщает госконцерн «Белнефтехим», стороны вернутся к обсуждению вопроса о тарифе на транзит нефти по итогам 2019 года.

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации и определен размер дальнейшего изменения тарифов», — заявили в «Белнефтехиме».

По словам вице-премьера РФ Дмитрий Козака, дальнейшая индексация должна произойти «по общим правилам». Он подчеркнул, что предложение Белоруссии о повышении тарифа обоснованно, поскольку в республике он намного ниже, чем в России.

Напомним, в апреле в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу через территорию Белоруссии, попало сырье, загрязненное хлоридами. В результате Польша и Украина остановили прием нефти. Поставки были полностью восстановлены лишь в июле.

Как заявил ранее руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, Белоруссия рассчитывает получить компенсацию потерь в связи с поступлением загрязненного сырья до конца текущего года. По его словам, сейчас стороны рассматривают различные варианты компенсации.