Пилот «Формулы-2» Юбер погиб во время гонки в Бельгии

Брюссель, 1 сентября. Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался в больнице после страшной аварии на девятом этапе серии «Формула-2».

Юбер потерял контроль над болидом на выходе из поворота «Красная вода», после чего врезался в отбойник. Следовавший за ним американский пилот Хуан Мануэль Корреа влетел в машину Юбера на скорости около 270 километров в час. В результате столкновения болид француза разлетелся на куски, а машина Корреа перевернулась. Оба гонщика были доставлены в местную больницу, а организаторы прервали гонку.

Врачи констатировали смерть Юбера в 18.45 по местному времени (19.45 мск.). Пилот скончался от множественных травм, полученных в результате столкновения. Корреа остается в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

Отметим, Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В текущем сезоне «Формулы-2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле. В общем зачете гонщик шел на восьмом месте.

Как пишет «Газета.ру», вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии отменят из-за смерти Антуана Юбера.